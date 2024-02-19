На астероидах нашли молекулы воды

Молекулы воды были впервые обнаружены на поверхности астероидов, что доказывает, что эти остатки образования нашей Солнечной системы не являются просто высохшими космическими камнями.

Астрономы полагают, что удар астероидов, врезавшихся в нашу планету, мог помочь доставить воду и другие элементы на раннюю Землю, поэтому обнаружение доказательств наличия воды на астероидах может подтвердить эту теорию.

Данные были собраны с помощью прибора на ныне вышедшем из эксплуатации воздушном телескопе Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии. Инфракрасный телескоп, получивший название SOFIA, был установлен на борту самолета Boeing 747SP, модифицированного для полета через стратосферу над 99% атмосферы Земли, которая блокирует инфракрасный свет.

Инфракрасная камера Faint Object для телескопа SOFIA, или инструмент FORCAST, позволила астрономам обнаружить молекулы воды на Ирисе и Массалии, двух астероидах в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Оба находятся на расстоянии более 223,1 миллиона миль от Солнца.

Результаты были опубликованы в понедельник в журнале Planetary Science Journal.

Астрономы были вдохновлены использовать SOFIA для изучения астероидов после того, как телескоп обнаружил следы воды на Луне, говорит ведущий автор исследования доктор Анисия Арредондо, научный сотрудник Юго-западного исследовательского института в Сан-Антонио.

Доказательства гидратации были обнаружены на двух астероидах ранее соавтором исследования доктором Мэгги МакАдам, научным сотрудником Исследовательского центра Эймса НАСА в Маунтин-Вью (Калифорния) при использовании другого телескопа. Но исследователи не были уверены, является ли причиной гидратации вода или другое молекулярное соединение, такое как гидроксил, сказал Арредондо.

«Наши новые наблюдения с помощью SOFIA однозначно показали, что то, что они видели, действительно было водой, – сказал Арредондо. – Но эти объекты являются частью астероидов S-класса, а это означает, что они в основном состоят из силикатов, и вплоть до результатов доктора МакАдама считалось, что они полностью сухие».

По словам Арредондо, количество воды, обнаруженное командой, было примерно эквивалентно количеству воды в бутылке емкостью 12 унций, заключенной в кубическом метре почвы, что сопоставимо с находкой SOFIA на Луне. Телескоп уловил следы молекул воды в одном из крупнейших кратеров в южном полушарии Луны в 2020 году.

«Как и вода, обнаруженная на поверхности Луны, на астероидах вода также может быть связана с минералами, а также адсорбирована силикатами и захвачена или растворена в силикатном ударном стекле», – сказал Арредондо.

Астероиды – это остатки того времени, когда в нашей Солнечной системе формировались планеты. Изучение их состава может сказать астрономам, где в нашем космическом окружении возникли астероиды.

«Когда формировалась Солнечная система, формировались разные материалы в зависимости от их расстояния до Солнца, потому что материал (находящийся дальше) от Солнца охлаждался быстрее (чем) материал, расположенный ближе к Солнцу», – сказал Арредондо по электронной почте. «Вот почему внутренние планеты, такие как Земля и Марс, состоят из камня, а внешние планеты, такие как Нептун и Уран, состоят из льда и газа».

Обнаружение воды на Ирисе и Массалии может помочь астрономам проследить историю этих конкретных астероидов, предполагая, что их формирование произошло достаточно далеко от Солнца, чтобы избежать выкипания воды из-за жары.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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