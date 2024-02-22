В российских школах могут увеличить изучение истории на 136 часов

Министерство просвещения России предложило увеличить объем изучения истории в школах с 340 до 476 часов.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов, в частности, говорится: «Министерство предлагает увеличить с двух до трех часов в неделю изучение истории в 5-8 классах (при 34 учебных неделях) и отводить на историю по два часа в неделю в девятых классах. Предлагается увеличить общее число часов, отводимое на изучение истории в школах, на 136 часов до 476».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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