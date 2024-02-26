Ученые разгадали секрет песен китов

ученым удалось разгадать секрет песен китов. Оказалось, что особое строение гортани позволяет издавать эти необычнее и запоминающиеся звуки.

Открытие было опубликовано в журнале Nature группой Коэна Элеманса с факультета биологии Университета Южной Дании.

До сих пор предполагалось, что усатые киты, то есть финвалы и горбатые киты, используют гортань для производства звуков, которые всегда нас восхищали, но было совершенно неясно, как им удавалось генерировать этот звук. После десятилетий исследований анализ гортани трех финвалов и горбатых китов стало понятно: внутри гортани были обнаружены структуры, которые позволяют генерировать пение посредством аэродинамических колебаний, одновременно позволяя рециркулировать воздух и избегать вдыхания воды.

Сравнивая характеристики гортани с моделями вокализации, полученными на компьютере, исследователи пришли к выводу, что гортань не сможет производить звуки на частотах, позволяющих передавать сигналы на большие расстояния, равные сотням километров. Это означает, что песня китов попадает в диапазон частот от 30 до 300 Гц – диапазон, в который попадает шум, создаваемый транспортными судами. Эти данные, как отмечают авторы исследования, позволяют предположить, что деятельность человека серьезно повлияет на общение между китами.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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