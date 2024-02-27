российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 февраля 2024, 15:27 мск

Новости Наука

Новости, Кратко, Популярное

Неудачное прилунение американского аппарата вынуждает досрочно завершить миссию

Фото: Роскосмос

Космический модуль Nova-C не сможет полностью выполнить миссию на Луне из-за неудачной посадки. Об этом сообщает SpaceNews со ссылкой на американскую компанию Intuitive Machines.

Аппарат прилунился в наклонном положении, что наложило ограничения на условия передачи данных с него на Землю, а также на функционирование его энергосистемы. В компании допустили досрочное завершение миссии.

Планировалось, что Nova-C проработает в течение недели. Однако сейчас предполагается, что связь продлится в течение одного дня. Специалисты не указали, как это может повлиять на выполнении научной части программы.

Ракета Falcon 9 с модулем Nova-C была запущена со стартового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде 15 февраля. Аппарат совершил посадку на поверхность Луны 23 февраля.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Наука, Технологии, США,