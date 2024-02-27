В Карелии обнаружили новый минерал селеноджуноит

В Карелии обнаружили новый минерал, который назвали селеноджуноит. Об этом сообщает Карельский научный центр Российской академии наук.

«На Заонежском полуострове Карелии обнаружен новый минерал. Подобный минеральный вид – джуноит – известен по находкам в Австралии, однако карельский аналог в своем составе содержит селен и получил международное название – селеноджуноит», – говорится в сообщении.

Материал отобрали для изучения на месторождении Средняя Падма летом 2021 года. В Москве провели исследования, включая рентгено-структурный анализ. Отмечается, что соавтором открытия стал научный сотрудник Музея геологии докембрия Института геологии КарНЦ РАН Олег Лавров.

«Международная комиссия по новым минералам приняла решение утвердить селеноджуноит в качестве нового минерального вида», – сообщил Федеральный исследовательский центр.

Петрозаводск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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