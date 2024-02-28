В российском сегменте МКС усилилась утечка воздуха

Руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано на брифинге в среду, 28 февраля, заявил, что в российском сегменте Международной космической станции (МКС) в два раза ускорилась утечка воздуха, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Монтальбано сказал: «Мы наблюдаем небольшую утечку воздуха в хвостовой части МКС. Мы отмечаем, что утечка воздуха увеличилась примерно за неделю до последнего запуска «Прогресса» и его стыковки со станцией. Воздух в переходной камере модуля «Звезда» стал уходить в два раза быстрее. Мы работаем с российскими коллегами по поводу следующих шагов, но в настоящий момент на безопасность экипажа это серьезно не влияет».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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