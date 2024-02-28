В «Роскосмосе» подтвердили утечку воздуха в российском сегменте МКС

Генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев в среду, 28 февраля, подтвердил информацию NASA о том, что в российском сегменте МКС зафиксирована утечка воздуха, – сообщают СМИ.

Соловьев, в частности, сказал: «Действительно, специалисты фиксируют утечку воздуха на борту МКС. Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта стации, передаются для анализа специалистам в штатном режиме. Экипажу и станции ничего не угрожает».

В свою очередь, спецкор ТАСС на МКС, командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко сообщил: «Действительно, имеется утечка воздуха из переходной камеры (ПрК) служебного модуля «Звезда». Утечка не представляет угрозы безопасности экипажа. Полет продолжается в штатном режиме. В дополнение к проведению научных экспериментов мне добавлены работы по поиску и локализации места утечки».

«Работаю совместно с наземными специалистами, есть план и методика поиска, а также все необходимое оборудование. Спокойная, рутинная работа, требующая правильной техники выполнения поиска с использованием достаточно сложной аппаратуры, а также внимательности и терпения», – добавил Кононенко.

Ранее сегодня руководитель программы МКС в NASA Джоэль Монтальбано сообщил, что «Агентство взаимодействует с российской стороной в связи с выявленной ранее утечкой неизвестного характера на МКС. Угрозы экипажу нет».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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