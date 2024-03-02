В Мьянме миниатюрная рыбка умудряется шуметь как самолет

Одна из самых маленьких рыб в мире, длина которой составляет всего 12 миллиметров, умудряется издавать звуки громкостью более 140 децибел (сопоставимые со звуком взлетающего самолета). Это происходит благодаря специальному аппарату, который она использует для общения со своими сородичами на мелководье в Мьянме.

Рыб обычно считают довольно молчаливыми представителями животного мира, однако, как отмечает ихтиолог Ральф Бритц из Зенкенбергского научно-исследовательского института, есть некоторые виды, которые могут быть удивительно шумными. В этом списке выделяется небольшая полупрозрачная рыбка Danionella cerebrum: сама она размером с ноготь, но при этом может издавать звуки громкостью более 140 децибел на расстоянии 10-12 миллиметров, что сравнимо с шумом, который человек может воспринимать на расстоянии 100 метров от взлетающего самолета.

Чтобы понять секрет такой силы, исследователи изучали рыбу, используя сочетание различных методов: от высокоскоростного видео до микрокомпьютерной томографии и генетического анализа. Результаты показали, что самец Danionella cerebrum оснащен уникальным в своем роде аппаратом для генерации звуков: он состоит из хряща, вибрирующего как барабан, специализированного ребра и устойчивой к утомлению мышцы. «Этот аппарат заставляет хрящ биться с силой более 2000 г по плавательному пузырю, создавая быстрые и сильные удары. Эти удары секвенируются так, чтобы вызывать сигналы с односторонними или двусторонними чередующимися мышечными сокращениями», – объясняет Бритц.

Эта акустическая сигнальная система была разработана самцами, всегда находившимися в сильной конкуренции друг с другом, чтобы иметь возможность общаться, несмотря на мутность воды.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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