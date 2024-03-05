Россия может отправить к спутнику Земли сразу две станции «Луна-27»

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе в ходе марафона «Знание. Первые» во вторник, 5 марта, заявил, что миссия «Луна-27», которая запланирована на 2028 год, возможно, будет включать в себя сразу два аппарата, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Борисов сказал: «Мы будем продолжать лунную программу, она предусматривает развитие исследований Луны. Это миссии»Луна-26» и «Луна-27». Возможно, мы отправим две станции «Луна-27», а не одну, как планировалось ранее. Это будет спаренная миссия, в ходе которой два аппарата сядут на северный и южный полюсы Луны. Еще это повысит надежность миссии».

«После 2035 года начнется массовая экспансия» Луны. Есть предположение, что на спутнике Земли есть вода. Луна может стать площадкой для дальнейших исследований других планет», – добавил глава «Роскосмоса».

Следует напомнить, что в российской лунной программе запуск станции «Луна-26». запланирован на 2027 год, она должна будет работать на орбите Луны. Миссия «Луна-27», запланированная на 2028 год, предполагает посадку станции на поверхность Луны.

Сириус, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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