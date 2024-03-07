Температура мирового океана достигла рекордного уровня в феврале 2024 года

В феврале температура океана достигла рекордного уровня: средняя глобальная температура поверхности моря составила 21,06 градуса по Цельсию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Службу по изменению климата ЕС.

Средняя температура поверхности океана в феврале превысила предыдущий рекорд в 20,98 градуса, установленный в августе 2023 года, указывает агентство, называя данный показатель тревожным.

Ранее ученые предупредили, что в Южном полушарии наблюдается четвертое глобальное массовое обесцвечивание кораллов, вызванное потеплением воды, что может стать худшим в истории планеты.

Кораллы обесцвечиваются под действием тепла, вытесняя красочные полезные водоросли, живущие в их тканях, оставляя после себя бледный скелет. Это делает их уязвимыми для голода и болезней, и многие из них умирают. Это может привести к разрушению хрупких рифовых экосистем, при этом береговые линии останутся незащищенными от эрозии и штормов, а рыболовство войдет в кризис.

Повышению температуры мирового океана, наряду с антропогенным изменением климата, способствуют климатические условия Эль-Ниньо, вызванные более теплыми, чем обычно, поверхностными водами в восточной части Тихого океана, указывают исследователи.

«Что еще более удивительно, так это то, что температура поверхности океана находится на рекордном уровне в регионах, находящихся далеко от центра действия Эль-Ниньо, таких как тропическая часть Атлантического океана и Индийский океан», – отметил ученый-климатолог Ричард Аллан из Университета Рединга. По его мнению, это свидетельствует о сильном влиянии роста выбросов парниковых газов в атмосферу.

Хотя глобальные средние показатели температуры поверхности воды не учитывают полярные океаны, там дела обстоят тоже плохо, отмечает агентство. Площадь морского льда Антарктики достигла в феврале своего годового минимума, зафиксировав третий наименьший показатель за всю историю наблюдений – на 28% ниже среднего.

По данным ученых, сейчас Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана ослабевает, но температура воздуха над океанами остается на необычно высоком уровне.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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