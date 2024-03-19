Мировой океан уже год перегрет.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА) и Реанализатора климата Университета штата Мэн, глобальная температура поверхности океана начала бить ежедневные рекорды в середине марта прошлого года, что усиливает обеспокоенность по поводу морской жизни и экстремальных погодных условий по всей планете.

«Амплитуда, с которой были побиты предыдущие рекорды температуры поверхности моря в 2023 году, а теперь снова в 2024 году, поразительна», – рассказал Джоэл Хирши, заместитель руководителя отдела моделирования морских систем в Национальном океанографическом центре в Великобритании.

По словам Грегори Джонсона, океанографа NOAA, средняя глобальная температура океана в 2023 году была на 0,25 градуса Цельсия выше, чем в предыдущем году. Этот рост «эквивалентен потеплению примерно на два десятилетия за один год», – рассказал он CNN.

Ученые заявили, что нагрев океана усиливается из-за антропогенного глобального потепления, которому способствует Эль-Ниньо, естественная климатическая модель, характеризующаяся более высокими, чем в среднем, температурами океана.

Основные последствия скажутся на морской жизни и глобальной погоде. Глобальное тепло океана может усилить ураганы и другие экстремальные погодные явления, включая волны палящей жары и интенсивные дожди.

Высокие температуры океана уже оказываются катастрофическими для кораллов. На Большом Барьерном рифе Австралии происходит седьмое массовое обесцвечивание, о чем власти объявили в марте после аэрофотосъемки.

Обесцвечивание происходит, когда кораллы, подвергшиеся тепловому стрессу, высвобождают водоросли, которые живут в их тканях и служат источником пищи. Если температура океана будет оставаться слишком высокой в ​​течение слишком долгого времени, кораллы могут умереть от голода и смерти.

Данные инструмента NOAA Coral Reef Watch показывают, что проблема выходит далеко за пределы Австралии и что в ближайшие несколько месяцев мир может столкнуться с четвертым глобальным массовым обесцвечиванием кораллов.

Жара океана создает основу для более свирепых ураганов. «Чем теплее океан, тем больше энергии доступно для разжигания штормов», – рассказала Карина фон Шукманн, океанограф из Mercator Ocean International во Франции.

Температуры были беспрецедентными в Северной Атлантике, районе океана, ключевом к образованию ураганов, что удивило некоторых ученых, которые все еще пытаются выяснить точные причины.

«Иногда рекорды (в Северной Атлантике) были побиты с такой долей, которая практически статистически невозможна», – сказал CNN Брайан Макнолди, старший научный сотрудник школы Розенстила Университета Майами.

Если очень высокие температуры океана сохранятся во второй половине 2024 года и разовьется явление Ла-Нинья – аналог Эль-Ниньо, которое имеет тенденцию усиливать сезон ураганов в Атлантике – «это увеличит риск очень активного сезона ураганов», – сказал Хирши.

Около 90% избыточного тепла в мире, производимого в результате сжигания ископаемого топлива, нагревающего планету, хранится в океанах. «Измерение потепления океана позволяет нам отслеживать состояние и эволюцию планетарного потепления», – рассказала Карина Шукманн CNN.

Эль-Ниньо ослабевает и, по прогнозам, исчезнет в течение следующих нескольких месяцев, что может выровнять рекордные температуры океана, особенно если его заменит охлаждающий эффект Ла-Нинья.

«В прошлом значения приземной температуры снизились после прохождения Эль-Ниньо», – отметила Карина Шукманн. Но, добавила она, в настоящее время невозможно предсказать, когда температура океана упадет ниже рекордного уровня.

Хотя естественная изменчивость климата приведет к колебаниям температуры океана, в долгосрочной перспективе, по словам Джонсона из NOAA, мы должны ожидать, что они «продолжат бить рекорды, пока концентрации парниковых газов в атмосфере продолжают расти».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube