Вселенная может быть в два раза старше, чем все раньше думали

Вселенную можно объяснить, не обязательно прибегая к темной материи: именно это утверждает физик Раджендра Гупта из Университета Оттавы (Канада) в исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal. Он может всерьез поколебать основы, на которых базируется нынешняя космологическая теория.

Наиболее распространенная на сегодняшний день теория утверждает, что Вселенная на 5% состоит из обычной материи, которую мы видим, а остальные 95% состоят из темной материи (27%) и темной энергии (68%).

Таким образом, большая часть массы Вселенной будет состоять из «невидимой» материи, наделенной гравитационной массой, но которая не излучает и не отражает свет и, следовательно, не может наблюдаться детекторами, чувствительными к электромагнитному спектру.

Однако, по мнению Гупты, поведение звезд, галактик и планет можно объяснить совершенно по-другому. Уже в 2023 году он опубликовал первое исследование, в котором стряхнул пыль с теории усталого света Цвикки, согласно которой красное смещение света, исходящего от далеких галактик, обусловлено постепенной потерей энергии фотонами на огромных космических расстояниях. Затем он объединил эту теорию с идеей лауреата Нобелевской премии Поля Дирака, согласно которой некоторые фундаментальные физические константы, управляющие взаимодействиями между частицами, могли меняться с течением времени. Таким образом, он пришел к выводу, что возраст Вселенной может составлять 26,7 миллиардов лет, а не 13,7 миллиардов, как предполагалось до сих пор.

В своем новом исследовании Гупта подтверждает эти результаты, говоря, что они позволили ему «обнаружить, что Вселенной не нужна темная материя для существования. В стандартной космологии утверждается, что ускоренное расширение Вселенной вызвано темной энергией, но это на самом деле из-за ослабления сил природы по мере расширения, а не из-за темной энергии».

Гупта вспоминает, что «есть несколько работ, которые ставят под сомнение существование темной материи, но моя, насколько мне известно, первая, которая исключает ее космологическое существование, но при этом согласуется с основными космологическими наблюдениями, которые мы имели в течение долгого времени».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube