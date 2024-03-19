Обледенение нарушило работу наблюдающего за древними галактиками телескопа

Работа космической обсерватории «Евклид» Европейского космического агентства (ЕКА) была нарушена из-за тонкого слоя льда. Телескоп удаленно разогреют для восстановления функций.

«Евклид» находится в 1,5 млн километров от Земли в так называемой точке Лагранжа L2, где силы притяжения нашей планеты и Солнца уравновешивают друг друга. Эта позиция позволяет космической станции оставаться неподвижной, не затрачивая топлива.

Телескоп предназначен для изучения древних галактик с помощью анализа потока фотонов, поступающих от звезд. В последнее время исследователи обнаружили, что количество фотонов стало снижаться, хотя светимость звезд во Вселенной не меняется в течение многих миллионов лет. «Тогда мы поняли, что проблема не у звезд, а у нас», – отметил глава команды по борьбе с обледенением «Евклида» в ЕКА Миша Ширмер.

Толщина ледяного покрова на зеркалах обсерватории не превышает толщины одной нити ДНК, но этого хватило для замутнения сенсоров телескопа и снижения его способности улавливать свет звезд. Специалисты приступили к процедуре дистанционного нагрева станции, чтобы убрать обледенение.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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