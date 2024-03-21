Глава Роскосмоса назвал причину отмены старта ракеты с космодрома Байконур

Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в четверг, 21 марта, заявил, что старт ракеты-носителя с кораблем «Союз МС-25» с космодрома Байконур был отменен из-за «просадки напряжения химического источника тока», – сообщают СМИ.

Комментируя ситуацию с отменой старта ракеты, Борисов сказал: «На завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация и вся процедура была прервана. Причина выявлена. Сейчас мы только что на заседании государственной комиссии выяснили, причина была – просадка напряжения химического источника тока».

«С экипажем все в порядке, он здоров, у белорусской космонавтки Марины Василевской даже не поднялся пульс. Пуск перенесен на 23 марта, на 15.36 по московскому времени», – добавил глава «Роскосмоса».

Ранее сегодня был автоматически отменен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая должна была вывести на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-25».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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