Минобрнауки рекомендовало всем вузам перевести занятия на «дистант»

Министерство науки и высшего образования в пятницу, 22 марта, из-за теракта в «Крокус сити холле» рекомендовало всем вузам страны в субботу, 23 марта, отказаться от массовых мероприятий в выходные и перевести занятия на «дистант».

В сообщении министерства говорится: «В связи с трагедией в «Крокус-Сити» Минобрнауки России рекомендовало вузам избегать массовых мероприятий в выходные дни и перевести в субботу студентов на дистант. Руководству университетов дополнительно рекомендовано проинструктировать службы безопасности».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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