Путин поручил подготовить предложения по рейтингу университетов стран БРИКС

Президент России Владимир Путин во вторник, 26 марта, дал поручение союзу ректоров, Российской Академии наук (РАН) и Российскому авторскому обществу (РАО) подготовить предложения по рейтингу университетов стран БРИКС.
В перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «Российский союз ректоров, Российская академия наук (РАН) и Российская академия образования (РАО) должны до 15 апреля сформулировать предложения о международном рейтинге университетов стран БРИКС. …Направить в Организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году свои предложения».
Ответственными за выполнение поручения президента России назначены глава Союза ректоров руководитель МГУ Виктор Садовничий, президенты РАН и РАО Геннадий Красников и Ольга Васильева.
Кроме того, Владимир Путин поручил правительству России до 1 июля проработать поэтапное увеличение затрат на научные исследования и разработки гражданского назначения, предусмотрев выделение дополнительных средств уже с 2024 года.
Москва, Иван Бабурин
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