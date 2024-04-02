Росгидромет рассказал о росте числа природных катаклизмов

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) во вторник, 2 апреля, выпустила доклад, в котором говорится о росте в 2023 году числа природных катаклизмов в России на 22 процента по сравнению с 2022 годом.

В докладе Росгидромета «Об особенностях климата на территории российской федерации за 2023 год» на 112 страницах, в частности, говорится, что «в 2023 году было зафиксировано 1191 опасное гидрометеорологическое явление, в то время как годом ранее их количество составило 976. Показатель 2023 года оказался вторым по величине за последние 16 лет. В 2021 году было зарегистрировано 1205 случаев».

«Больше всего ущерба нанесли дождевые паводки, мощные дожди и порывистый ветер. Кроме того, на 123 процента увеличилось число случаев града, на 73 процента аномально холодной погоды и сильных морозов, на 49 процентов очень сильных осадков, на 36 процентов заморозков и на 22 процента очень сильного ветра. При этом аномальная жара стала наблюдаться реже на 48 процентов», – сообщили в ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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