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Понедельник, 8 апреля 2024, 22:20 мск

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Маск планирует отправить людей на Луну в ближайшие пять лет

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

Американский миллиардер, основатель SpaceX и владелец соцсети X (экс-Twitter) Илон Маск в понедельник, 8 апреля, заявил, что в течение ближайших пяти лет его компания сможет доставить людей на Луну, – сообщают СМИ.

В интервью, размещенной в собственной соцсети Маск говорит: «Думаю, что мы доставим людей на Луну в течение пяти лет... Первые люди на Марсе будут, думаю, в течение семи лет или около того. Где-то – от семи до девяти лет. …Если человечество будет жить на разных планетах, шансов выжить у него будет больше».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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