Успешно стартовала тяжелая ракета «Ангра-А5»

Сегодня с космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета тяжелого класса «Ангара-А5». Напомним, что ее пуск ранее дважды откладывался. Сегодня все прошло в штатном режиме в 12.00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок «Орион» отделится от третьей ступени ракеты, после чего выведет на необходимую орбиту испытательную полезную нагрузку, сообщает РИА «Новости».

Первый старт этой ракеты с Восточного изначально был назначен на 9 апреля, однако за две минуты до пуска автоматика дала команду «отбой». Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Накануне ситуация повторилась. На этот раз, как сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, из-за сбоя системы контроля из-за запуска двигателя.

Стартовая инфраструктура для «Ангары» на Восточном строится с 2018 года. До этого состоялись три пуска «Ангары-А1.2» легкого класса (первый в 2014 году) и три «Ангары-А5» тяжелого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Предполагается, что в будущем с космодрома в Амурской области будет стартовать модернизированная «Ангара-А5М», которая будет использована для отправки на орбиту модулей Российской орбитальной станции и запусков пилотируемых кораблей к ней.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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