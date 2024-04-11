Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем космонавтики

Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин с МКС в пятницу, 12 апреля, поздравили соотечественников с Днем космонавтики и 90-летием Юрия Гагарина, первого человека, покорившего космос.

В видеообращении, распространенном «Роскосмосом», Кононенко говорит: «Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с Днем космонавтики! В этом году мы отмечаем 90-летие Юрия Алексеевича Гагарина, открывшего космическую эру человечества. Имя первого космонавта планеты навсегда вписано в мировую историю, и мы горды тем, что развивая отечественную космонавтику, мы развиваем дело, начатое нашими предшественниками. Находясь здесь, в сотнях километров от Земли, мы благодарим за труд и искренне поздравляем с профессиональным праздником всех, кто сделал возможным наш полёт в космос и полеты наших коллег».

В свою очередь, космонавт Чуб подчеркнул, что «важность труда работников предприятий, которые своими усилиями позволяют воплощать в жизнь задумки великих советских и российских конструкторов».

«Впереди у нас много новой и интересной работы, которую мы сможем выполнить, только сплотившись вокруг великой цели освоения космоса. Мы желаем всем нашим соотечественникам, коллегам по отрасли крепкого здоровья и благополучия, новых успехов и достижений! С праздником друзья, с Днем космонавтики!» – сказал Александр Гребёнкин.

© 2024, РИА «Новый День»

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