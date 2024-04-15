В Черном море обнаружили новый организм и назвали его в честь братьев Стругацких

Российские ученые открыли новый организм в Черном море и назвали его в честь писателей-фантастов Аркадия и Бориса Стругацких – Thraustochytrium aureum ssp. Strugatskii. Об этом сообщили в пресс-службе Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук.
Обнаруженное существо относится к протистам, в эту группу включают организмы, не входящие в категории животных, грибов или растений. Формально оно одноклеточное, но способно образовывать агрегаты, а его клетка на некоторых стадиях содержит большое количество ядер.
Жизненный цикл организма сложен и имеет ряд особенностей, представляющих интерес с точки зрения фундаментальной науки. Одноклеточное можно использовать для выработки широкого спектра жирных кислот – химических соединений, которые востребованы в медицине и косметологии.
Кроме того, Thraustochytrium aureum ssp. Strugatskii легко выращивать в лабораторных условиях, а так как он был открыт российскими учеными, он свободен от каких-либо лицензионных ограничений, которые часто имеются у микроорганизмов промышленного назначения.
Москва, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»