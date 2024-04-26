Вся сборная России на Международной олимпиаде по химии среди школьников завоевала медали

Жюри 58-й Международной Менделеевской олимпиады по химии среди школьников, которая прошла в Шэньчжэне в Китае, в пятницу, 26 апреля, объявило, что участники из России выиграли сразу пять золотых и пять серебряных медалей.

В сообщении организаторов Менделеевской олимпиады говорится: «Вся сборная России получила медали – 5 золотых и 5 серебряных наград. Золотыми медалистами стали Михеев Алексей (Алтайский край), Перельман Михаил (Москва), Ромашова Александра (Казань), Харисов Вадим (Республика Башкортостан), Эфендиев Расул (Москва). Серебряные медалисты: Аввакумов Лев (Самара), Ахмедов Тимур (Москва), Демидов Виктор (Новосибирск), Елистратов Владимир (Нижний Новгород), Шарпило Алексей (Краснодарский край)».

Следует отметить, что в 2024 году «в 58-й Международной Менделеевской олимпиаде среди школьников по химии 151 участник из 26 стран разыграли 15 золотых, 30 серебряных 45 бронзовых наград. Великобритания, Япония и ОАЭ прислали своих наблюдателей».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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