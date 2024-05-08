Ученые составили таблицу продолжительности жизни домашних кошек

Британские ученые впервые составили таблицу продолжительность жизни домашних кошек. Речь идет про породы домашних любимцев, которых предпочитают держать англичане.

Для этого группа из Королевского ветеринарного колледжа (RVC) в Лондоне вместе с исследователями из Национального университета Чунг Син на Тайване проанализировала записи 7396 кошек в Великобритании, умерших в период с января 2019 года по март 2021 года.

Затем результаты были разбиты по породам и полу и представлены в таблицах смертности.

Анализ показал, что общая средняя продолжительность жизни британских кошек-компаньонов с момента их рождения составляет 11,7 лет.

Исследователи также обнаружили, что кошки-самки живут на 1,33 года дольше, чем самцы.

Наибольшую продолжительность жизни имели бирманские и бирманские породы – 14,4 года, за ними следовали помеси – 11,9 лет и сиамские – 11,7 лет.

Самая короткая продолжительность жизни в Британии у сфинксов – всего 6,8 года.

Такие факторы, как чистокровность, избыточный вес или недостаточный вес также были связаны с сокращением продолжительности жизни.

Домашние короткошерстные кошки – самая популярная порода в Великобритании – были классифицированы в ходе исследования как «помесные», и поэтому их ожидаемая продолжительность жизни составляет почти 12 лет.

Доктор Кенди Тенг, ведущий автор исследования, сказал: «Разработка таблиц смертности для британской популяции кошек-компаньонов представляет собой важную веху в понимании жизни кошек. Зная ожидаемую продолжительность жизни их кошек, мы не просто повышаем осведомленность, мы помогаем владельцам принимать «неуверенные» решения в отношении своих кошек».

Доктор Дэн О'Нил, доцент кафедры эпидемиологии домашних животных в RVC и соавтор исследования, сказал: «Со времен ранней человеческой цивилизации предсказание будущего было одним из наших величайших увлечений. Эти новые таблицы смертности наконец-то позволяют владельцам кошек делать именно это и прогнозировать будущую продолжительность жизни своих кошек на основе новых научных методов и возможностей больших данных».

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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