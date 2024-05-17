Миссия по изучению Меркурия оказалась под угрозой срыва из-за поломки

Миссия по изучению Меркурия BepiColombo оказалась под угрозой срыва из-за неполадок в двигателе космического аппарата. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

Зонд BepiColombo был запущен осенью 2018 года. Ученые надеются, что миссия позволит раскрыть некоторые тайны Меркурия. Например, как настолько горячая планета может обладать запасами льда в полярных кратерах, почему у нее слабое магнитное поле, и что представляют собой загадочные полости на ее поверхности.

Аппарат трижды облетал ближайшую к Солнцу планету, но так и не смог достаточно приблизиться к ней. В конце апреля он должен был совершить маневр, но не смог обеспечить достаточную электроэнергию для своих двигателей, питаемых солнечными батареями.

Инженеры частично устранили проблему, однако ускорители BepiColombo вырабатывали лишь 90% мощности. Пока остается неясным, сможет ли зонд выполнить облет Меркурия, запланированный на конец 2024 года.

Женева, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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