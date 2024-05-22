Телескоп снял рождение звезды, похожей на Солнце

Космический телескоп «Хаббл» снял рождение звезды, похожей на Солнце – речь идет про Т Тельца, находящуюся на расстоянии 550 световых лет от Земли.

Телескоп смог снять тройную систему HP Тау: это группа из трех молодых звезд, из которых только одна наблюдаема в видимом свете. Они настолько молоды, что еще не разгорелись полностью.

Впервые наблюдавшаяся в 1852 году в созвездии Тельца, Т Тельца является первой наблюдавшейся звездой такого типа, и по этой причине она дала название целому семейству звезд размером с Солнце. Эти звезды еще не вошли в так называемую главную последовательность, то есть в длительный период «нормальной» активности, подобный тому, в котором сейчас находится Солнце.

Фактически, по оценкам, возраст Т Тельца составляет от 1 до 10 миллионов лет, и его все еще хаотичная природа ответственна за большие колебания яркости этой очень молодой звезды. Ей еще только предстоит полное воспламенение, т.е. полный запуск реакций ядерного синтеза в ядре.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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