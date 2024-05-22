В России начался основной период ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в четверг, 23 мая, сообщил о начале основного периода ЕГЭ-2024, в ходе которого выпускники должны будут сдать экзамены по химии, литературе и географии.

В сообщении, распространенном пресс-службой Рособрнадзора, говорится: «23 мая с экзаменов по химии, литературе и географии начинается основной период ЕГЭ 2024 года. Экзамены пройдут во всех регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом. На участие в экзаменах зарегистрировано свыше 150 тыс. человек. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37, по литературе – 32, по химии – 36. Официальное объявление результатов должно состояться не позднее 6 июня».

ЕГЭ по химии состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. Первая часть содержит 28 заданий с кратким ответом, вторая – 6 заданий с развернутым ответом. На выполнение экзамена отводится 3,5 часа (210 минут). Участники могут использовать таблицу Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов. Эти справочные материалы прилагаются к тексту вариантов работы. Для вычислений участники ЕГЭ по химии могут использовать непрограммируемый калькулятор.

ЕГЭ по литературе состоит из двух частей и включает в себя 11 заданий. На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Участники экзамена могут пользоваться орфографическим словарем.

​​​​На ЕГЭ по географии включает в себя 29 заданий: 21 задание с кратким ответом и 8 заданий с развернутым ответом. На ее выполнение отводится три часа (180 минут). При выполнении заданий можно использовать непрограммируемый калькулятор.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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