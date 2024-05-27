Ученые нашли планету, потенциально пригодную для жизни

Две группы ученых обнаружили теоретически пригодную для жизни планету, меньше Земли, но больше Венеры, вращающуюся вокруг небольшой звезды на расстоянии около 40 световых лет от нас.

Согласно двум исследованиям, опубликованным в журналах Astrophysical Journal Letters и Monthly, экзопланета под названием Gliese 12b вращается вокруг холодного красного карлика, расположенного в созвездии Рыб. Ее размер составляет около 27% размера нашего Солнца и 60% его температуры. Уведомления Королевского астрономического общества.

Поскольку ее звезда намного меньше Солнца, Глизе 12b по-прежнему попадает в обитаемую зону – идеальное расстояние от звезды, где может существовать жидкая вода, – даже несмотря на то, что она совершает свой оборот каждые 12,8 дней.

Исходя из предположения, что экзопланета не имеет атмосферы, ученые рассчитали, что температура ее поверхности составляет около 107 градусов по Фаренгейту (42 градуса по Цельсию).

«Мы нашли ближайший к настоящему моменту транзитный мир с умеренным климатом размером с Землю», – сказал Масаюки Кузухара, доцент проекта в Центре астробиологии в Токио и соруководитель одной из исследовательских групп вместе с исследователем Акихико Фукуи. Как только будут идентифицированы планеты с умеренным климатом размером с Землю, ученые смогут проанализировать их, чтобы определить, какие элементы содержатся в их атмосферах и, что особенно важно, присутствует ли вода для поддержания жизни.

Чтобы обнаружить Gliese 12b, ученые использовали общедоступные данные, собранные с помощью спутника НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS) – телескопа, который каждый месяц наблюдает за десятками тысяч звезд, отслеживая изменения их яркости, что может свидетельствовать о движении экзопланет на орбите.

Астрономам легче найти экзопланеты, вращающиеся вокруг красных карликов, поскольку их относительно небольшой размер приводит к большему эффекту затемнения во время каждого прохождения.

Отметим, что хотя экзопланета потенциально может быть обитаемой для людей и находится относительно «близко» к нашей Солнечной системе в астрономическом плане, маловероятно, что кто-то посетит ее в ближайшее время.

«Планета недостижима, она находится на расстоянии 12 парсеков», – сказал Пэлторп, добавив, что для достижения Глизе 12b с помощью самого быстрого космического корабля, который существует в настоящее время, потребуется около 225 000 лет.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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