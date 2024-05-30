Ученые нашли атеросклероз у пятитысячелетних мумий

Атеросклероз присутствует у людей гораздо дольше, чем считалось ранее.

Об этом свидетельствуют анализы 237 взрослых мумий со всего мира, изученные международной исследовательской группой, известной как группа Horus, при поддержке Eurac Research из Больцано.

Используя метож компьютерной томографии, ученые выявили атеросклероз более чем у 37 процентов мумий.

Кроме того, анализ 22 мумифицированных людей, проведенный молекулярным генетиком Кристиной Вурст из Eurac Research, продемонстрировал, что во всех исследованных мумиях присутствовало несколько генетических факторов риска атеросклероза.

Все это подтверждает гипотезу о том, что люди во всем мире и во все времена страдали от этого заболевания. «Мы видим, что атеросклероз – это не просто болезнь нашего времени: Эци был одной из двух мумий с наиболее явной генетической предрасположенностью к атеросклерозу, а ему 5300 лет, так что мы являемся носителями этой предрасположенности как минимум столько же» , подчеркивает молекулярный генетик Кристина Вурст из Eurac Research.

Рим, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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