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Понедельник, 3 июня 2024, 12:15 мск

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Ученые назвали время начала сильнейшей магнитной бури

Фото Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

Ученые назвали дату и время начала сильнейшей магнитной бури, которая произойдет из-за выброса плазмы во время вспышки на Солнце в минувшие выходные. По расчетам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, облако плазмы дойдет до Земли к завтрашнему вечеру, около 19:00 по московскому времени.

«Споры о том, куда в итоге движется выброшенное прошлой ночью облако плазмы – от Солнца к Земле или в противоположную сторону, близки к неожиданному завершению. В качестве компромиссного варианта в настоящее время моделируется ситуация, что на Солнце одновременно произошло два выброса, один из которых направился к Земле и все же движется к нам, а второй, созданный вспышкой-антиподом, летит сейчас в обратную сторону на встречу с Венерой. Соответственно, видео из космоса представляют из себя наложение в проекции на картинную плоскость сразу двух событий», – отметили ученые.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2024, РИА «Новый День»

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