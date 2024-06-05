Русский космонавт поставил рекорд – 1000 суток в космосе

Космонавт из России Олег Кононенко поставил рекорд по суммарной длительности космических полётов. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, фиксация достижения произошла 5 июня: «Сегодня в 00:00:20 мск космонавт Роскосмоса Олег Кононенко впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полётов».

Напомним, что Олег Кононенко отправился в пятый космический полет 15 сентября 2023 года.

Ожидается, что по завершению годового полета на МКС, намеченному на 23 сентября 2024 года, суммарный налет Олега Кононенко составит 1110 суток.

Интересно, что первыми с рекордом Кононенко поздравили американцы. Это был экипаж американского сегмента станции и Центр управления полетами в Хьюстоне.

«Зарубежные коллеги внимательно отслеживали, когда факт тысячи дней свершится, потому что считают это событие значимой вехой для всей мировой космонавтики. И в своем поздравлении они это отметили», – заявил Кононенко, которого цитирует ТАСС.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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