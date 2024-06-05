Дети во время игры нашли скелет тираннозавра

Три ребенка в США играли в раскопки и нашли скелет тираннозавра. Как сообщают СМИ, ученые во вторник, 4 июня, подтвердили – это, действительно, кости молодого тираннозавра рекса.

Как сообщили герои публикации, два брата 10 и 7 лет и их 9-летний двоюродный брат искали окаменелости и наткнулись на внушительную окаменелую кость. Они сделали фотографию и отправили ее другу семьи, который оказался куратором палеонтологии позвоночных в Денверском музее природы и науки, доктору Тайлеру Лайсону. Первоначально дети полагали, что имеют дело с относительно более распространенным остатком утконосого динозавра. Но во время раскопок д-р Лайсон и его команда специалистов и волонтеров, включая первооткрывателей рассматриваемой кости, поняли, что это были останки подростка-тиранозавра, умершего много лет назад примерно 67 миллионов лет назад.

«Молодые экземпляры тираннозавра крайне редки», – подчеркивает доктор Лайсон. – Это открытие важно для исследователей, потому что этот образец может дать ответы о росте короля динозавров».

Найденная голень имеет длину 82 см, тогда как у взрослого человека она достигает в среднем 112 см, что позволяет предположить, что Ти-Рексу было от 13 до 15 лет, когда он умер. Вероятно, он весил 1,6 тонны, имел длину 7,6 метра и высоту 3 метра.

Про удивительную находку уже снят документальный фильм. Он будет показан примерно в ста кинотеатрах по всему миру 21 июня.

Дакота, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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