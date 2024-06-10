На небосклоне скоро появится новая звезда – такая же яркая, как и Полярная

На небе скоро появится новая звезда: она может загореться до конца лета и будет называться T Coronae Borealis. Небесное тело находится на расстоянии 3000 световых лет от Земли, и ее свет включается периодически, через большие промежутки времени, которые могут меняться со временем.

Последний раз, например, он появлялся в 1946 году, а до этого – в 1866 году. Астрономы и астрономы-любители всего мира ждут его нового появления, и ожидается, что оно может быть настолько ярким, что каждый сможет полюбоваться им невооруженным глазом.

«Это звезда, которая живет в состоянии покоя, но время от времени проявляет исключительную яркость», – рассказал ANSA астрофизик Джанлука Маси, научный директор Виртуального телескопа. Следовательно, это переменная звезда, и это повторяющееся явление на самом деле связано с двумя звездами. «Есть два актера, инсценирующих явление: холодная звезда и белый карлик. Когда вещество первого передается второму, возникает исключительная яркость», – объясняет Маси.

Эти явления уже наблюдали в 1946 и 1866 годах, и на этот раз двойная система зафиксировала быстрое снижение яркости в соответствии с закономерностью, которая, по-видимому, представляет собой «снижение перед извержением». По прогнозам, если ситуация повторится снова, новая может возникнуть в период между июнем и сентябрем 2024 года. Ожидается, что ее яркость будет аналогична яркости Полярной звезды.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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