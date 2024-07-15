Литва по просьбе Киева прекратит бесплатно учить украинцев

Министерство образования, науки и спорта Литвы в понедельник, 15 июля, сообщило, что по запросу Киева прекратит бесплатное обучение украинских студентов, чтобы «не поощрять утечку мозгов» из этой страны, – передает телерадиокомпания LRT.

В сообщении литовского телеканала, в частности, говорится: «С сентября текущего года бесплатного обучения для беженцев с Украины не будет. Все меры помощи украинским гражданам, проживающим в Литве, мы организуем в соответствии с потребностями украинского государства, не поощряя утечку мозгов оттуда. Таково желание украинской стороны. На Украине есть высшие учебные заведения, необходимости переводить учебу куда-либо еще на данный момент нет».

Вильнюс, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube