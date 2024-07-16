Ученые нашли на Луне пещеру для основания исследовательской базы

На Луне обнаружили пещеру, которая может стать надежным укрытием от суровых условий для первых колонистов с Земли. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

На лунной поверхности группа ученых из США и Италии обнаружила около 200 отверстий, часть из которых ведет в глубокие пещеры. Данные были собраны Лунным разведывательным орбитальным зондом НАСА (LRO).

Такие полости могут дать защиту от радиации и перепадов температур, что необходимо для основания базы, где будут проживать люди. Одна из таких пещер располагается в Море Спокойствия на глубине 150 метров, ширина подземного пространства около 45 метров, длина – 77 метров.

Для того, чтобы убедиться в надежности укрытия, необходимо провести более детальную разведку, которая подтвердит стабильность сводов пещеры и ее внутренних условий.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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