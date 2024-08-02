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Пятница, 2 августа 2024, 18:25 мск

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Учителям снизят бюрократическую нагрузку

Совет Федерации одобрил закон, снижающий бюрократическую нагрузку на преподавателей школ, колледжей и университетов.

В документе, принятом Совфедом, в частности, говорится, что перечень документов, которые должны готовить преподаватели этих учебных заведений, будет утверждаться Минобрнауки.

«Для учреждений, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, перечень документов будет утверждаться теми федеральными государственными органами, в ведении которых они находятся», – сообщили законодатели.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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