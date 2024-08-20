Ученым, кажется, удалось доказать подлинность Туринской плащаницы (ФОТО)

Ученые из Италии утверждают, что им удалось доказать подлинность Туринской плащаницы, в которой был погребен Иисус Христос.

Напомним, что реликвия впервые была выставлена ​​на обозрение в 1350-х годах, ее позиционировали как настоящий погребальный саван, в который было завернуто изуродованное тело Христа после его распятия.

На отрезе льна имеется слабое изображение передней и задней частей тела бородатого мужчины, которое, по мнению многих верующих, является телом Иисуса, чудесным образом отпечатавшемся на ткани.

Однако исследования 1980-х годов частично опровергли идею о подлинности плащаницы, датируя ткань Средними веками, то есть периоду, отстоящему сотни лет после смерти Христа.

Теперь итальянские исследователи, использовавшие новую технологию с использованием рентгеновских лучей для определения возраста материала, подтвердили, что он был изготовлен примерно во времена Иисуса, то есть около 2000 лет назад.

По их словам, тот факт, что временные шкалы совпадают, подтверждает идею о том, что слабый окровавленный рисунок человека со скрещенными на груди руками остался после смерти Иисуса.

В Библии говорится, что Иосиф Аримафейский завернул тело Иисуса в льняную плащаницу и поместил его в гробницу.

В Евангелии от Матфея 27:59-60 говорится: «И, взяв тело, Иосиф обвил его новою плащаницею и положил тело Иисуса в новую гробницу, которую выкопал в скале. И закрыл гробницу, привалив к ней большой камень, чтобы закрыть вход. Сделав это, он ушел».

Как пишет Daily Mail, в ходе нового исследования ученые из Института кристаллографии Национального исследовательского совета Италии проанализировали восемь небольших образцов ткани Туринской плащаницы, поместив их под рентгеновское излучение, чтобы выявить мельчайшие детали структуры льна и узоры целлюлозы.

Целлюлоза состоит из длинных цепочек молекул сахара, соединенных вместе, которые со временем разрушаются, показывая, как долго прослужила одежда или ткань.

Для определения возраста плащаницы команда использовала определенные параметры старения, включая температуру и влажность, которые вызывают значительное разрушение целлюлозы.

На основании степени разрушения группа определила, что Туринская плащаница, вероятно, хранилась при температуре около 72,5 градусов по Фаренгейту и относительной влажности около 55 процентов в течение примерно 13 столетий, прежде чем она попала в Европу.

Если бы вино хранилось в других условиях, то и процесс старения был бы другим.

Затем исследователи сравнили распад целлюлозы в плащанице с другими полотнами, найденными в Израиле и датируемыми первым веком.

«Профили данных полностью соответствуют аналогичным измерениям, полученным на образце льна, датируемом, согласно историческим записям, 55-74 гг. н. э., найденном в Масаде, Израиль [знаменитая крепость Ирода, построенная на известняковой скале с видом на Мертвое море]», – говорится в исследовании, опубликованном в журнале Heritage.

Группа также сравнила плащаницу с образцами льняных тканей, изготовленных между 1260 и 1390 годами нашей эры, и не обнаружила ни одного совпадения.

Ведущий автор исследования доктор Либерато Де Каро заявил, что тест 1988 года следует считать неверным, поскольку «образцы тканей обычно подвержены разного рода загрязнениям, которые невозможно полностью удалить из датированного образца».

«Если процедура очистки образца не была проведена тщательно, датирование по углероду-14 будет ненадежным», – добавил он.

Напомним, что ученые уже давно изучают Туринскую плащаницу в надежде разгадать ее многовековую тайну.

С 1980-х годов было опубликовано более 170 рецензируемых научных статей о загадочном артефакте, и многие пришли к выводу, что он – подлинник.

В ходе испытаний, проведенных в 1970-х годах, было установлено, были ли изображения получены с помощью краски, обжига или других средств, но ни одно из них не было подтверждено.

Другая группа экспертов из Института кристаллографии в 2017 году заявила, что обнаружила доказательства того, что на плащанице была кровь жертвы пыток.

Они заявили, что идентифицировали такие вещества, как креатинин и ферритин, которые обычно обнаруживаются у пациентов, получивших сильные травмы.

Предполагаемые результаты противоречат утверждениям о том, что лицо Иисуса было нарисовано фальсификаторами в средние века.

Рим, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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