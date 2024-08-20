Найдено объяснение происхождению тонкой атмосферы Луны

С 1980-х годов, когда ее впервые обнаружили, очень тонкая атмосфера Луны была загадкой для астрономов, изучающих ее происхождение. И только сейчас, кажется, данный вопрос был окончательно решен.

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances и проведенное Массачусетским технологическим институтом, указывает, что лунная атмосфера сформировалась в результате непрерывных ударов метеоритов. Они падали на лунную поверхность на протяжении почти 4,5 миллиардов лет и были способны поднимать частицы лунной почвы.

Это открытие также открывает новые сценарии для других лун и астероидов в центре будущих космических миссий, где могут работать аналогичные механизмы.

Предыдущие миссии, посвященные анализу тонкой лунной атмосферы, называемой экзосферой, не смогли дать однозначного ответа на этот вопрос, поэтому исследователи под руководством Николь Ни решили внимательно изучить образцы почвы, доставленные на Землю миссиями НАСА «Аполлон». Исследование было сосредоточено, в частности, на двух элементах, калии и рубидии, которые существуют в более легких и тяжелых формах: первые с большей вероятностью будут подняты в воздух, а вторые, как ожидается, упадут на землю.

Результаты показывают, что доминирующим явлением формирования лунной атмосферы является испарение вследствие удара о метеориты, на которое должно приходиться не менее 70%. Оставшаяся часть, вероятно, связана с действием солнечного ветра. В этом случае заряженные энергией частицы Солнца ударяются о поверхность нашего спутника, передают эту энергию атомам в земле и отправляют их высоко в полет.

«Без образцов миссий «Аполлон» мы бы не смогли получить такие точные данные, – говорит Ни. – Очень важно продолжать привозить образцы с Луны и других планетарных тел».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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