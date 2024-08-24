Что значат сны – расшифровка образов

Распространенное заблуждение, что мы не контролируем то, что происходит во сне. Но на самом деле, мы полностью ответственны за создание своих снов.

Когда мы спим, логическая, смыслообразующая часть мозга отключается, но бессознательное остается активным, позволяя нам создавать фантастические переживания, истории и персонажей, которые появляются в наших снах.

Член семьи

Когда во сне появляется ваша мать, отец или кто-то из ваших братьев и сестер, спросите себя, что этот человек олицетворяет для вас.

Если это ваша мать, возможно, вы пытаетесь призвать ее заботливую натуру. Если ваш отец был сторонником дисциплины, вы, возможно, пытаетесь привнести это чувство порядка в свою бодрствующую жизнь.

Появление членов семьи во сне может указывать на то, что ваше подсознание ищет у самых близких вам людей вдохновения, как они могут справиться с проблемой, с которой вы столкнулись.

Если вы все еще не можете понять, почему этот человек появляется в ваших снах, попробуйте говорить или даже ходить как он – это может помочь вам задействовать ту часть вашей психики, которая отражается в нем.

Старый школьный друг

Если кто-то из школы появляется в вашем сне, это может символизировать урок, который, по вашему подсознанию, вам необходимо усвоить. Школа часто символизирует обучение и оценку того, насколько хорошо мы можем проявить себя в каком-либо навыке. Это может означать, что вы судите себя слишком строго или слишком самокритичны.

Подумайте, что выделяло этого друга, когда вы учились в школе. Если он был хорош в математике, это может быть знаком того, что вам нужно быть более расчетливым, или если он преуспел в географии, возможно, вам следует подумать о том, чтобы рассмотреть конкретную ситуацию и взглянуть на нее с другой точки зрения.

Начальник или коллега

Обычно мы испытываем эмоциональное напряжение на рабочем месте и пытаемся разрешить его в наших снах. Спросите себя, какие выдающиеся качества демонстрирует коллега, за которые могло зацепиться ваше подсознание. Они расслаблены? Хороши с людьми? Эффективны?

Если вам приснится начальник, не волнуйтесь, сон не о нем конкретно, он будет связан с качествами, которые вы ассоциируете со своим начальником – хорошими или плохими.

Незнакомец

Когда во сне появляется незнакомец, вы, вероятно, начинаете осознавать незнакомую часть своей личности или черту характера, которую вы не встречали ни у кого из своих знакомых.

Незнакомцы часто появляются во снах, когда вы сталкиваетесь с большой возможностью в реальной жизни, которая требует от вас действовать непривычным для вас образом. Это хороший знак для вашего саморазвития.

Романтическая встреча

Язык, связанный с сексом, тот же самый, что мы используем для обозначения творчества и деторождения: вы сеете «семя» идеи, она «наполняет вас соками» и становится «любимым делом».

Таким образом, персонаж вашего сексуального сна был помещен туда вашим подсознанием, чтобы помочь вам создать идею, используя те черты, которые вы ассоциируете с этим человеком.

Романтическая встреча с кем-то, кто не соответствует вашим гендерным предпочтениям, не делает вас гендерно-любопытным. Скорее, это указывает на то, что вы становитесь более комфортно себя чувствуете со своей собственной женственностью или мужественностью.

Вы можете удивить себя, глубоко влюбившись в кого-то во сне. Этот человек будет воплощать в себе черту характера, которую вы считаете желанной, хотя обычно не в романтическом смысле, и прилив радости и волнения, который вы чувствуете во сне, объясняется вашим подсознательным пониманием того, что у вас также есть потенциал продемонстрировать это качество.

Важно помнить, что даже если вам приснился романтический сон о ком-то, это не значит, что вы испытываете к этому человеку романтические чувства в реальной жизни.

Знаменитость

Знаменитости часто появляются в наших снах, и выбор известного человека может быть на удивление случайным.

Когда это произойдет, подумайте о качествах, которые вы ассоциируете с этой знаменитостью. Создание этого персонажа в ваших снах может означать желание возродить талант, который вы не использовали в течение некоторого времени.

Злой человек

Сны – это возможность столкнуться с могущественными силами в реальной жизни. Например, страшный сон о серийном убийце вряд ли будет означать гибель. Попробуйте взаимодействовать со сном на символическом уровне и спросите себя: «Что мое подсознание призывает меня убить?»

Если вам снится, что вы пытаетесь спрятаться от злых сил, спросите себя, есть ли в вашей реальной жизни какие-то стремления или амбиции, от которых вы прячетесь и которые мешают вам полностью раскрыть свой потенциал.

Если за вами гонятся солдаты, это может быть признаком необходимости перенять некоторые из этих дисциплинированных, агрессивных черт характера в реальной жизни и стать более напористым.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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