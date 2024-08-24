Ученые рассказали, как смогли доказать подлинность Туринской плащаницы

Мучительное распятие Иисуса в Библии подробно описывает, как он переносил жестокие избиения, проколы и вбитые в его руки и ноги гвозди.

Христиане верят, что эти раны чудесным образом запечатлелись на погребальном саване после того, как Иисус воскрес из мертвых, и были выжжены до волокон вспышкой энергии, когда он вернулся к жизни.

Новый анализ Туринской плащаницы, также известной как Священная плащаница, говорит о том, что распятие Христа в Библии описано исторически точно.

Инженер из Падуанского университета в Италии использовал современные технологии для повторного анализа образцов, взятых из ткани в 1970-х годах, и обнаружил крошечные частицы крови, свидетельствующие о признаках органной недостаточности, травмы, болезни и радиации.

Сообщается также, что были обнаружены материалы, типичные для древнего Иерусалима, что позволяет предположить, что плащаница могла быть привезена из этого региона, а не из Европы, где, по мнению многих скептиков, она была создана как средневековая подделка.

Однако независимые эксперты опровергли выводы, заявив, что кровь могла попасть на ткань в любой момент за последние 700 лет.

Туринская плащаница представляет собой 14-футовый кусок полотна со слабым изображением передней и задней части человека, которого христиане считают Иисусом.

Впервые полотно было представлено публике в 1350-х годах, когда оно было выставлено в небольшой коллегиальной церкви в Лирее, деревне на севере Франции. Некоторые считают, что это средневековая подделка.

Лишь в 1978 году с ткани были сняты первые физические образцы. Для этого использовалась клейкая лента, чтобы аккуратно поднять частицы с лицевых волокон, и пылесос, чтобы собрать пыль с обратной стороны.

Однако тогда результаты не позволили однозначно сказать, присутствовала ли кровь в образцах.

Теперь профессор Падуанского университета Джулио Фанти поместил эти образцы под современные микроскопы, способные рассмотреть детали вплоть до размера отдельных частиц.

Его исследование было опубликовано в журнале Archives of Hematology Case Reports and Reviews, который рецензировал его работу.

Повторно проанализированные частицы показали наличие гемоглобина, который является ключевым компонентом крови, а также двух различных типов крови, которые Фанти обозначил как тип А и тип В.

Фанти считает, что это говорит о том, что ткань использовалась на человеке с кровавыми травмами, а не была подделана с использованием чернил, красителей, красок или других методов.

В образце савана также были обнаружены следы креатина, который выделяется в кровоток, когда у человека происходит разрушение мышц или возникает какая-либо травма.

Ваш организм вырабатывает креатин из аминокислот в печени, почках и поджелудочной железе. Он также присутствует в продуктах питания.

Организм выбрасывает это химическое вещество в кровоток при повреждении клеток мозга, сердца или скелетных мышц.

«Высокий процент креатинина, обнаруженный в [образцах липкой ленты], может быть объяснен, особенно в последний час жизни Иисуса перед смертью на кресте, снижением притока крови к почкам, также вызванным гиповолемией и сильным обезвоживанием», – говорится в исследовании.

Фанти утверждает, что его выводы согласуются с Евангелием от Иоанна 19:28, где говорится: «Иисус сказал: жажду».

Образцы также имели признаки того, что человек, чья кровь предположительно окрасила плащаницу, страдал уремическим синдромом, который возникает, когда почки не способны выводить продукты жизнедеятельности.

Хотя это состояние обычно возникает из-за болезни почек, оно также может быть вызвано тупой травмой органа, что, по мнению Фанти, могло произойти, когда Иисуса били плетью.

В Евангелии от Иоанна 12:1 говорится: «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его».

«Я бы назвал кровь группы А той, которая вышла из трупа, и, следовательно, посмертной кровью; она состоит из микроцитов, которые указывают на респираторные страдания Иисуса на кресте», – рассказал Фанти, христианин, изучающий плащаницу на протяжении 25 лет, в интервью DailyMail.com.

Хотя результаты анализа не могут подтвердить, чья кровь запачкала ткань, новое недавнее исследование утверждает, что нашло доказательства того, что плащанице 2000 лет.

Это новое открытие резко контрастирует с исследованием 1988 года, которое показало, что плащаница является подделкой, после того как исследователи определили, что она была изготовлена ​​между 1260 и 1390 годами нашей эры.

В своем исследовании Фанти обнаружил, что частицы крови, которые он обозначил как «тип B», в основном имеют более темный цвет, чем кровь «типа A», и более острые края.

Он утверждает, что это говорит о том, что группа крови B появилась еще до смерти Иисуса, а различия обусловлены характеристиками свертываемости.

«Тип B состоит из свернувшихся кровяных корок, вероятно, образовавшихся, когда Иисус был на кресте или поднимался на Голгофу», – сказал Фанти.

Оба типа крови также имели следы горных пород, которые, по словам Фанти, обычно встречаются в Иерусалиме, такие как глина и известняк, что позволяет предположить, что плащаница могла быть изготовлена ​​в этом регионе.

В Евангелии от Марка 15:46 объясняется, как Иосиф, один из учеников Иисуса, снял Христа с креста, «купил плащаницу и, сняв Его, обвил плащаницею и положил Его во гробе, высеченном в скале».

Некоторые полагают, что тело Иисуса не было омыто в то время, а было быстро помещено в гробницу, что означает, что его не очистили от землистых материалов перед тем, как завернуть.

«Когда я отправился в Иерусалим, чтобы проанализировать землистый материал, взятый из Святой Плащаницы, геолог Амир Сандлер из Геологической службы Иерусалима, среди прочего, обнаружил такие вещества, как смектит и иллит, типичные для иерусалимской почвы, а также другие материалы, поступающие с ветрами Сахары», – объяснил Фанти.

Сообщается также, что в крови, обнаруженной Фанти, имеются признаки возможного наличия радиации в различных формах.

Кровь группы А содержала бета-частицы, представляющие собой электроны с большой кинетической энергией, испускаемые некоторыми радиоактивными ядрами, такими как калий-40, используемый во взрывчатых веществах и фейерверках.

В образцах типа B были обнаружены частицы фотонного излучения – их также называют гамма-лучами, которые обычно образуются в результате ядерной реакции.

Однако доктор Лоуренс Кобилински, судебно-медицинский эксперт и почетный профессор колледжа Джона Джея, сообщил DailyMail.com, что «кровь», скорее всего, была «второстепенной мыслью».

«Более ранние исследования... выявили пигмент [краситель], из которого состоит изображение», – сказал он.

Действительно, американский химик доктор Уолтер Маккроун, который анализировал полоски скотча в 1978 году, обнаружил, что изображение состояло из красной охры и раствора желатина.

«Самое простое объяснение заключается в том, что этот плащаница была наложена на статую, покрытую в определенных местах пигментом, который перешел на ткань и придал ей трехмерную конфигурацию, если делать правильную фотографию», – сказал доктор Кобилинский.

Исследование, проведенное в 2018 году, также пришло к выводу, что плащаница является подделкой, поскольку новая судебно-медицинская экспертиза показала, что пятна крови на ней оставил человек, стоявший на ногах, а не распятый.

Исследователи пришли к выводу, что пятна крови также не соответствуют положению тела лицом вниз.

Доктор Маттео Боррини, судебно-медицинский эксперт из Ливерпульского университета имени Джона Мурса, работал с химиком Луиджи Гарлашелли из Университета Павии в Италии, изучая ориентацию пятен на плащанице.

Они пытались ответить на вопрос, имело ли распятие, изображенное на плащанице, форму буквы Т, буквы Y или же оно представляло собой другой тип древнеримской казни.

Однако они обнаружили, что пятна крови не соответствовали какой-либо одной конкретной позе. Это говорит о том, что кто-то, кто стоял, использовался для отпечатывания известных узоров под разными углами для рук, груди и спины.

Христиане утверждают, что отпечатки были созданы энергией, высвободившейся из тела Христа в момент воскресения.

Рим, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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