В Израиле мальчик разбил в музее амфору возрастом 3500 лет

Четырехлетний мальчик случайно разбил 3500-летнюю амфору во время посещения музея в Израиле.

Кувшин, датируемый бронзовым веком (2200-1500 гг. до н. э.), экспонировался в музее Хехта в Хайфе в течение 35 лет, прежде чем четырехлетний ребенок опрокинул его в пятницу.

По данным BBС, экспонат был выставлен у входа в музей без стекла, поскольку администрация музея считает, что в демонстрации археологических находок «без препятствий» есть «особое очарование».

Ребенок «слегка потянул амфору», потому что ему «было интересно, что внутри», в результате чего экспонат опрокинулся, рассказал отец мальчика Алекс.

Он добавил, что был «в шоке», когда увидел своего мальчика рядом с разбитой амфорой, и сначала подумал, что «это сделал не мой ребенок».

Но вместо того, чтобы наказать ребенка, директор музея доктор Инбал Ривлин сказала ему: «Не бойся, у нас нет к тебе претензий», сообщает Sky News. Затем она пригласила семью ребенка снова посетить выставку для организованной экскурсии.

«Бывают случаи, когда экспонаты намеренно портятся, и такие случаи рассматриваются со всей строгостью, вплоть до привлечения полиции, – пояснила Лихи Ласло, контент-менеджер музея. – Однако в данном случае ситуация была иной. Банку случайно повредил маленький ребенок, посетивший музей, и реакция будет соответствующей».

Сотрудники музея утверждают, что кувшин, скорее всего, предназначался для хранения таких припасов, как вино и оливковое масло.

Он был обнаружен в Самарии в центральном Израиле, существовал еще до времен библейского царя Давида и царя Соломона и характерен для региона Ханаан в восточном Средиземноморье.

Другие подобные находки обычно оказываются сломанными или неполными при раскопках, поэтому данный древний кувшин, когда его обнаружили, был охарактеризован как «впечатляющая находка».

Разбитый ребенком экспонат будет реставрирован, отметили в музее, и возвращен на свое место в ближайшее время.

Несмотря на несчастный случай, сотрудники музея заявляют, что продолжат традицию экспонирования экспонатов «без барьеров и стеклянных стен» в соответствии с целью основателя музея – сделать экспонаты максимально доступными.

Однако теперь доктор Ривлин предупреждает родителей, что им, возможно, придется дать своим детям указания перед посещением музея, чтобы они не трогали экспонаты, если только на них прямо не указано, что трогать их разрешено.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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