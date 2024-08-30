В Иерусалиме нашли печать, которая, возможно принадлежала воину, упомянутому в Библии

В Иерусалиме обнаружена древняя каменная печать, которая может быть связана с воином, упомянутым в Библии. Находка была сделана у южной стены Храмовой горы в национальном парке Город Давида.

Черную реликвию размером с десятицентовую монету, вероятно, носил в качестве амулета на шее человек, занимавший высокопоставленное положение в священном городе около 2700 лет назад.

Каменные печати использовались как своего рода древняя идентификационная карта. На этой выгравирован крылатый «джин» или «демон», который никогда ранее не встречался в Израиле.

На печати также начертаны два имени – «Йехоэзер» и «Хошайягу», – оба они упоминаются в Библии. «Йоэзер», сокращенная форма имени Йехоэзер, было именем одного из воинов царя Давида, царя Израиля в то время.

А имя Хошайяу является параллельной формой имени Азария бен Хошайя, которое также упоминается в книге Иеремии.

«Не исключено, что именно Йехоэзер сам выгравировал имена на предмете», – заявил в пресс-релизе Ронни Райх из университета Хайфы.

Это открытие также предоставляет новые доказательства в поддержку многонациональной культуры, процветавшей в древнем Иерусалиме, как это описано в Библии.

В период Первого храма, когда была изготовлена ​​эта печать, Иерусалим находился под властью Ассирийской империи.

Художественное и культурное влияние этой правящей силы отражено в печати, на которой выгравирована крылатая защитная фигура.

Согласно пресс-релизу, фигуры крылатых демонов известны в неоассирийском искусстве IX-VII вв. до н. э.

По словам руководителя раскопок Юваля Баруха, тот факт, что первоначальный владелец печати выбрал демона в качестве своего личного знака отличия, «может свидетельствовать о его ощущении своей принадлежности к более широкому культурному контексту».

Однако два имени, написанные по обе стороны от этой фигуры, написаны еврейским шрифтом, что говорит о том, что тот, кто их вырезал, крепко держался своей местной идентичности, сказал Барух.

«Это чрезвычайно редкая и необычная находка», – сказал археолог и ассириолог IAA Филип Вукосавович, изучавший печать.

«Эта печать открывает нам еще одно окно в эпоху Иудейского царства в период Первого Храма и свидетельствует о международных связях этой администрации, – сказал министр по делам наследия Израиля раввин Амихай Элияху. – Таким образом, это демонстрирует важность и центральное положение Иерусалима уже 2700 лет назад».

Более того, он дает более четкое представление о способностях жителей Иерусалима к чтению и письму в тот период.

«Вопреки распространенному мнению, грамотность в этот период, по-видимому, была доступна не только элите общества.

«Эта печать, сделанная из черного камня, является одной из самых красивых, когда-либо обнаруженных при раскопках в древнем Иерусалиме», – заявили исследователи.

«Эта уникальная находка пополняет список бесчисленных археологических открытий в Городе Давида – историческом месте библейского Иерусалима – подтверждающих библейское наследие Иерусалима», – рассказал телеканалу Fox News Digital Зеэв Оренштейн, директор по международным связям Фонда Города Давида.

Иерусалим, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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