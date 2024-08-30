На западе Китая из ледника вытаяли почти 2 тысячи ранее неизвестных вирусов

Ученые обнаружили более 1700 древних вирусов, скрывающихся глубоко внутри ледника на западе Китая, большинство из которых никогда ранее не встречались.

Есть опасения, что по мере потепления климата на планете и таяния льдов могут появиться неизвестные науке патогены и возникнуть смертельная пандемия.

Исследователи обнаружили вирусы в керне льда, извлеченном из ледника Гулия на Тибетском плато, расположенном на стыке Центральной, Южной и Восточной Азии.

Вирусы появились 41 000 лет назад и пережили три крупных смены климата: от холодного к теплому.

К счастью, все 1700 вирусов, обнаруженных в ходе последнего исследования, не представляют угрозы для здоровья человека, заявили исследователи.

Это потому, что эти вирусы могут инфицировать только археи (одноклеточные организмы) и бактерии. Они не могут поразить людей, животных и растения.

Но их изучение важно, поскольку они открывают окно в глубокую климатическую историю Земли и могут помочь нам понять, как могут выглядеть будущие микробные сообщества.

После ДНК-анализа исследователи обнаружили, что вирусные сообщества выглядели по-разному в зависимости от климатических условий на момент их заморозки.

«Мы увидели явные сдвиги в вирусах, которые существовали в условиях более холодного климата по сравнению с более теплым климатом», – рассказал в интервью Popular Science соавтор исследования и микробиолог из Университета штата Огайо Мэтью Салливан.

Например, особое сообщество вирусов сформировалось 11 500 лет назад, когда климат переходил от холодной стадии последнего оледенения к более теплой эпохе голоцена, в которой мы находимся в настоящее время.

«Это, по крайней мере, указывает на потенциальную связь между вирусами и изменением климата», – сказал соавтор исследования ЧжиПин Чжун, научный сотрудник по микробиологии в Университете штата Огайо.

Пекин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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