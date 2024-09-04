Ученые разработали тест на собачий талант

Ученые разработали специальный тест для собак – по нему можно узнать, есть ли у животного особые способности.

Исследователи из Университета Этвеша Лоранда утверждают, что первым признаком таланта у собаки является способность запоминать названия сотен предметов. Но для того, чтобы их считали по-настоящему «одаренными», собаки должны помнить некоторые названия предметов не менее двух лет. Таких собой ученые пока в Англии выявили немного – несколько десятков на всю страну. Примечательно, что пять из одаренных собак принадлежат к породе бордер-колли.

Доктор Клаудия Фугацца, руководитель исследовательской группы в Университете Этвеша Лоранда в Венгрии, поясняет: «Мы знаем, что собаки могут помнить события не менее 24 часов, а запахи – до года, но это первое исследование, показывающее, что некоторые талантливые собаки могут помнить слова не менее двух лет».

Исследование является частью проекта, известного как Genius Dog Challenge, и ученые призывают владельцев, которые считают, что их собаки знают названия нескольких игрушек, связаться с ними через веб-сайт проекта.

Лондон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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