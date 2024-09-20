Ученый утверждает, что человеческое сознание пришло из другого измерения

Ученый представил миру новую теорию, объясняющую феномен человеческого сознания. Он предполагает, что оно исходит из скрытых измерений и не является просто активностью мозга.

Майкл Правица, профессор физики в Университете Невады в Лас-Вегасе считает, что мы подключаемся к этим невидимым пластам вселенной, когда занимаемся искусством, наукой, размышляем о философии или мечтаем.

Свою теорию физик основал на гипермерности – идее о том, что Вселенная состоит из бОльшего количества измерений, чем только четыре, которые мы воспринимаем: высота, длина, ширина и время.

«Тот факт, что мы можем представить себе измерения, превышающие четыре, в нашем сознании, в нашей математике, является даром... это нечто, выходящее за рамки биологии», – пояснил Правица в интервью Popular Mechanics.

Отметим, что ученые пытаются объяснить человеческое сознание и его происхождение уже сотни лет.

Одна из ведущих теорий предполагает, что сознание связано с тем, сколько информации интегрировано между различными частями мозга. Чем больше информации связано и интегрировано, тем более сознательным считается существо.

Другая теория говорит о том, что сознательные психические состояния управляются сигнализацией сверху вниз в мозге. Сигнализация сверху вниз относится к процессу, посредством которого области мозга более высокого уровня отправляют информацию, ожидания или контекст в области мозга более низкого уровня.

Однако теория Правицы выходит за рамки нейронауки и проникает в область теоретической физики.

Он предположил, что в моменты повышенного осознания, например, когда мы входим в состояние сна или используем мозг для глубоко творческих или интеллектуальных задач, наше сознание может выйти за пределы физического измерения и выйти на более высокий уровень.

В такие моменты наше сознание синхронизируется со скрытыми измерениями и получает поток вдохновения, считает Правица.

Чтобы лучше понять эту спорную теорию, рассмотрим следующий сценарий.

Представьте, что вы двумерное существо, живущее в двумерном мире, как персонаж комикса. Теперь представьте, что сфера проходит через вашу плоскость зрения.

Сфера будет выглядеть как точка, которая по мере приближения становится все больше и больше, а затем постепенно сжимается, пока не исчезнет из виду. Вы не сможете узнать, что это на самом деле трехмерная фигура.

Правица рассматривает нас как версию этих двумерных персонажей. Хотя мы существуем в четырехмерном мире, мы можем воспринимать только материю и энергию, которые принадлежат этим четырем измерениям, точно так же, как существа в двумерном мире не могут воспринимать трехмерный объект.

Таким образом, ограничения нашего мира не позволяют нам обнаружить высшие измерения, которые, теоретически, могут существовать вокруг нас.

Это основа гипермерности – идеи о том, что Вселенная состоит из множества измерений, некоторые из которых скрыты, поскольку находятся за пределами досягаемости нашего физического мира.

Гипермерность связана с теорией струн, которая утверждает, что реальность состоит из бесконечно малых вибрирующих струн, которые меньше атомов, электронов или кварков.

Когда струны вибрируют, скручиваются и складываются, они производят эффекты в нескольких невидимых измерениях, которые приводят к появлению всех частиц и сил, которые мы можем наблюдать, от физики элементарных частиц до гравитации.

«Теория струн, по сути, является теорией гиперпространственности, – поясняет Правица. – Она изучает, как устроена Вселенная в субквантовом масштабе».

Хотя мы можем наблюдать воздействие этих вибрирующих струн на физику нашего измерения, мы не можем наблюдать скрытые измерения, в которых они вибрируют.

То есть мы не можем их физически наблюдать.

Но наше сознание может быть способно подключиться к ним, говорит Правица.

Гипермерность и теория струн широко приняты физиками, но идея Правицы об их связи с сознанием более спорна – особенно потому, что она стирает границы между наукой и духовностью.

Будучи православным христианином и получившим докторскую степень в Гарварде, Правица обнаружил, что гиперпространственность – это способ объединить его научное образование с религиозными убеждениями.

Например, он считает, что Иисус может быть гиперпространственным существом.

«Согласно Библии, Иисус вознесся на небеса через 40 дней после пребывания на Земле. Как вы вознесетесь на небеса, если вы четырехмерное существо?» – задается вопросом Правица.

Однако, по его словам, будучи гиперпространственным, Иисус мог теоретически перемещаться между нашим миром и небесами, которые могут быть миром более высоких или бесконечных измерений.

По словам Стивена Холлера, доцента физики в Фордхэмском университете, теория Правицы основана на идее «Бога пробелов», согласно которой пробелы в научных знаниях объясняются божественным вмешательством.

Он считает, что такой тип мышления недостаточен и препятствует научному исследованию, необходимому для истинного понимания и объяснения таких невыразимых явлений, как человеческое сознание.

«Это плохой механизм объяснения, который, возможно, подавляет пытливый ум, необходимый для хорошей науки, и учит, что говорить «я не знаю» – это неправильно», – сказал Холлер в интервью Popular Mechanics.

Он отмечает, что наша способность математически манипулировать высшими измерениями не является доказательством их реального существования или того, что наше сознание может с ними взаимодействовать.

Более того, исследование этих более высоких измерений невозможно из-за ограничений наших нынешних технологических возможностей.

Даже самый мощный ускоритель частиц в мире – Большой адронный коллайдер (БАК) – не может предоставить реальных доказательств существования этих измерений.

БАК сталкивает частицы на невероятно высоких скоростях – вплоть до скорости света.

Это позволяет физикам изучать фундаментальные строительные блоки материи и энергии и получать доступ к бесконечно малым измерениям – даже меньшим, чем один протон.

Но даже БАК не может обнаружить высокоразмерные струны, которые предсказывает квантовая физика. Чтобы получить такую ​​гранулярность, физикам понадобится гораздо более мощный коллайдер.

По словам Холлера, без таких конкретных доказательств гиперпространственность «граничит с научной фантастикой».

Однако Правица настроен оптимистично и считает, что такая технология может появиться еще при жизни его детей.

До тех пор он продолжит поддерживать гиперпространственность и свою теорию о том, как она связана с нашим сознанием.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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