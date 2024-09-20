Останки древнего кита обнаружили на Кавказе

В Карачаево-Черкесии обнаружили останки вымершего миллионы лет назад кита. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского федерального университета.

В 2023 году палеонтологи обнаружили в горной породе на берегу реки Кубань возле Черкесска окаменелости зубов и черепа неизвестного им животного. Выяснилось, что останки принадлежат примитивной группе морских млекопитающих – зубастых китов рода Eurhinodelphinidae.

«Находки подобные этой – большая ценность. Они дают возможность ученым расширить знания о тех представителях фауны, которые населяли территорию Северного Кавказа миллионы лет назад», – отметил ректор СКФУ, председатель ставропольского краевого отделения РГО Дмитрий Беспалов.

Теперь специалистам предстоит сделать точную геологическую привязку останков к геологическим разрезам Кубани, а также реконструировать палеогеографическую обстановку. Ученые планируют создать модель черепа доисторического кита с использованием компьютерной томографии и 3D-моделирования.

Черкесск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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