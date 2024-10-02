В Северном Ледовитом океане начала работу дрейфующая станция «Северный полюс-42»

30 сентября Северном Ледовитом океане (точка с координатами 81°15' с.ш. 141°15' в.д.) начала работу дрейфующая станция «Северный полюс-42». В научном лагере начала работать метеолаборатория, а после этого на льду полярники подняли российский триколор. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

«Российские ученые ведут практические непрерывные исследования в высоких широтах, что позволяет нам делать более точные выводы о климатических изменениях, которые будут оказывать влияние на всю планету. Эти данные могут быть использованы для подготовки долгосрочных стратегий в разных, значимых для нашей страны областях – от сельского хозяйства до строительства крупных инфраструктурных проектов», – сказал Александр Макаров, директор ААНИИ.

Как уточнили в институте, под действием течений и ветра, вмороженное в лед научно-экспедиционное судно «Северный полюс» и научный лагерь, будут двигаться в приполюсном районе в направлении Гренландского моря.

После выхода в открытую воду из пролива Фрама, предположительно весной 2026 года судно своим ходом вернется в Мурманск.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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