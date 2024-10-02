Ученые обнаружили расплавленную магму внутри Луны

Ученые получили новые данные о строении Луны, которые подтверждают теорию о том, что под поверхностью спутника находится расплавленная магма. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале AGU Advances.

Специалисты использовали сведения, полученные NASA в ходе миссий Gravity Recovery and Interior Laboratory и Lunar Reconnaissance Orbiter. В исследовании были проанализированы приливные эффекты на Луне, вызванные гравитационным воздействием Земли и Солнца.

Новые данные позволили зафиксировать не только ежемесячные, но и годовые изменения гравитационного поля Луны. Включение этой информации в модель, описывающую внутреннюю структуру спутника, помогло определить ключевые особенности.

Ученые пришли к выводу, что между твердой мантией и металлическим ядром находится частично расплавленный слой магмы, который может играть важную роль в лунной геологии. Предполагается, что это слой состоит из богатого титаном минерала ильменита. Теперь исследователям предстоит установить источник тепла, который мог поддерживать плавление минералов на протяжении миллиардов лет.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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