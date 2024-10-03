В Дании обнаружили 50 скелетов викингов возрастом более тысячи лет

В Дании в ходе раскопок обнаружили 50 очень хорошо сохранившихся скелетов викингов возрастом более тысячи лет. Ученые надеются извлечь из них образцы ДНК для более подробного изучения.

Археолог и куратор музея города Оденсе Майкл Борре Лунде сообщил, что ему удалось найти захоронение площадью две тысячи квадратных метров, сделанное в IX-X веках. Останки ценны тем, что очень хорошо сохранились.

Некоторые из скелетов принадлежали людям, занимавшим высокое положение в обществе, поэтому в могилах также находились украшения, предметы быта и другие артефакты.

Археологи надеются, что полученные из захоронения данные могут помочь в дальнейших исследованиях и позволят больше узнать о питании, образе жизни и состоянии здоровья викингов.

Копенгаген, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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