В грудном молоке ВИЧ-положительных рожениц впервые нашли следы вируса

Следы ВИЧ в неактивном виде впервые обнаружены в грудном молоке ВИЧ-положительных женщин с низкой вирусной нагрузкой. Отчет об этом опубликован в журнале Annals of Internal Medicine, авторами исследования выступили сотрудники Университета Буэнос-Айреса.

Хотя исследователи не обнаружили никаких признаков неповрежденного или активного ВИЧ, которые потенциально могли бы вызвать инфекцию у других людей, они не смогли полностью исключить риск передачи ВИЧ через грудное молоко. По мнению исследователей, изучение данного вопроса становится все более важным, поскольку рекомендации по кормлению новорожденных для людей с ВИЧ продолжают меняться.

Считается, что люди с ВИЧ, принимающие антиретровирусные препараты и имеющие низкую вирусную нагрузку, не могут передавать вирус. Однако этот принцип еще не доказан при грудном вскармливании.

В течение многих лет рекомендации в богатых странах были сосредоточены на том, чтобы избежать любого риска, даже минимального, путем препятствования грудному вскармливанию людей с ВИЧ. В последнее время в Швейцарии и США, к примеру, рекомендации для рожениц начали смягчать – им была дана возможность грудного вскармливания.

Москва, Елене Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube