Нобелевскую премию по химии получили ученые за исследование белков

Нобелевскую премию по химии за 2024 год получили американец Дэвид Бейкер и британцы Демис Хассабис и Джон Джампер за открытия в области исследования белков.

«Нобелевская премия по химии 2024 года присуждена за белки – гениальные химические инструменты жизни», – говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Бейкеру удалось совершить почти невозможное – создать совершенно новые виды белков. Хассабис и Джампер разработали модель искусственного интеллекта для решения проблемы, над которой ученые бились 50 лет: предсказание сложных структур белков.

«Эти открытия обладают огромным потенциалом. Жизнь не могла бы существовать без белков. То, что теперь мы можем предсказывать структуру белков и создавать собственные белки, приносит человечеству огромную пользу», – прокомметировал председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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